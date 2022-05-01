В Испании задержали пророссийского блоггера Анатолия Шария

В среду, 4 мая, правоохранительные органы Испании задержали Анатолия Шария, которого СБУ подозревает в государственной измене.

Об этом СБУ сообщила в своем Facebook.

Известно, что украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

- Статья 111 (Государственная измена) - Статья 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины.

«Это задержание - очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо», - добавили в сообщении.

Отмечается, что это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.

Напомним, как в Италии неизвестные проникли на виллу российского пропагандиста Соловьёва, назвали его убийцей и залили красной краской бассейн.