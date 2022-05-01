В Мелитополе в коллаборационизме подозревают директора колледжа - она склоняла организовывать обучение по программе россии

«По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемая добровольно дала согласие возглавить незаконно созданный на оккупированной территории орган образования. О своем назначении руководителем Мелитопольского отдела образования она лично сообщила каждому директору школы. «Псевдоначальница» потребовала от педагогов оккупированного города организовать учебный процесс по программе страны-агрессора» - сообщает Офис генпрокурора.

Женщине сообщили о подозрении в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Сейчас идет досудебное расследование.

Напомним, что в купанты в Волновахе заставляют детей ходить в школу на грани ведения боев, чтобы ВСУ не могли освободить территорию.