На границе со Словакией задержали украинца, пытавшегося перелезть через забор с миллионом гривен

В Ужгороде украинец пытался перелезть через забор на границе со Словакией с 31 100 долларов – около миллиона гривен.

Об этом сообщила Закарпатская таможня .



32-летний житель Кировоградщины был задержан при попытке преодоления заградительного забора инженерных сооружений в направлении границы Украины в Словакию.

«При осуществлении осмотра личных вещей мужчины обнаружена иностранная валюта в количестве 31100 долл. США. Нарушитель отказался объяснять о незаконном перемещении вышеуказанных валютных средств», - говорится в сообщении.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 статьи 482 Таможенного кодекса Украины. Незаконная иностранная валюта изъята до решения суда.

Напомним, как николаевец по поддельным документам о снятии с военного учета пытался уехать за границу , но его доставили в военкомат.