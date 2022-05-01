ВАКС утвердил сделку экс-главы САД Николаевщины и дал за коррупцию условный срок

ВАКС в четверг, 5 мая, утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим главой Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционого суда.

Антикорсуд признал обвиняемого виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 368, частью 4 статьи 27, части 2 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Коллегия судей учла, что обвиняемый полностью и безоговорочно признал свою виновность в совершении уголовных правонарушений в объеме предъявленного обвинения, а также то, что он мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины и проходит военную службу.

Обвиняемому назначено окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 17 тысяч гривен с лишением права занимать должности руководителя государственных и коммунальных органов, учреждений и организаций и субъектов хозяйствования государственной и коммунальной формы собственности сроком на два года.

На основании части 2 статьи 75 УК Украины суд освободил обвиняемого от отбывания основного наказания, установив испытательный срок продолжительностью три года.

На указанное лицо возложены обязанности: периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; уведомлять об изменении места жительства, работы или учебы.

ВАКС также применил к обвиняемому специальную конфискацию, конфисковав в доход государства находящиеся на его счету денежные средства в размере 100 тысяч гривен.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.

Напомним, 11 сентября 2019 года в Одессе детективы НАБУ задержали на то время и.о. главы Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки по версии следствия – 2,5 миллиона гривен. Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле. Это предприятие связано со скандальным Араиком Амирханяном, который попал под санкции СНБО и находится в розыске. Дело Максименко передали в суд в мае 2020 года.