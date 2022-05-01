Николаевцу вручили подозрение за продажу COVID-сертификатов

28-летнему жителю Николаева сообщено о подозрении в связи с продажей COVID-сертификатов.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, в феврале 2022 года подозреваемый получил от руководителя одного из предприятий Николаева неправомерную выгоду в сумме 30 тысяч гривен за содействии в выдаче сертификатов о вакцинации от COVID-19 без фактической вакцинации 10 работникам предприятия.

Средства он должен был в дальнейшем передать медицинскому работнику одной из больниц Николаева.

Действия фигуранта квалифицировали как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество) и предложение предоставить неправомерную выгоду должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 190, ч.3 ст.369 УК Украины).

Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Устанавливаются другие фигуранты уголовного преступления.

Досудебное расследование осуществляется Следственным отделом Главного управления Нацполиции Николаевской области.