В Черновцах директор больницы присвоил «скорые» для ВСУ и зарабатывал на них деньги

В Черновцах директора медицинского учреждения разоблачили на незаконном использовании пяти карет скорой медпомощи, которые предоставили в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник больницы использовал предоставленную на нужды ВСУ и учреждениям здравоохранения гуманитарную помощь в виде пяти карет «скорой» для личного обогащения.

По прибытию на территорию Украины автомобили скорой помощи не были распределены на нужды армии или больниц. Они были зарегистрированы за благотворительной организацией, которую возглавляет этот же руководитель больницы, и использовались для предоставления платных услуг гражданам.

Также в рамках расследования уголовного производства задокументировано получение должностным лицом 16 тысяч гривен неправомерной выгоды за нецелевое использование имущества медицинского учреждения (часть 3 статьи 368 УК Украины).

Как уточнили в полиции, 47-летний врач вступил в сговор с буковинцем, предложившим 16 тысяч гривен за транспортировку его в больницу Ужгорода на автомобиле специального назначения. Перевозить больного в другую область чиновник поручил своему родному брату, который не является работником медицинского учреждения и не имеет права управлять спецтранспортом.

Следствие устанавливает все обстоятельства и причастные к хищению, присвоению или незаконному использованию гуманитарной помощи лиц.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Черновицкой области при оперативном сопровождении Управления СБУ в Черновицкой области.