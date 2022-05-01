«Пополнили ряды «штрафников»: В Николаеве очередные искатели «закладок» отправились на обустройство блокпостов

В Николаеве мужчин, которых поймали во время поиска наркотиков, отправили на работы по обустройству блокпостов.

Об этом сообщили в Николаевской областной страже.

«Правоохранители Николаевской областной стражи пополнили ряды «штрафников», которые своим трудом на блокпостах становятся на путь исправления и освобождения от наркотической зависимости из числа четырех искателей наркотических закладок. Двое из них стали «счастливыми победителями» розыгрыша наркозакладок в подпольном чате – именно при поиске своего «приза» в ржавой грязной трубе заброшенного здания, их и встретили бойцы НОС. Желающие освободиться от вредных антисоциальных привычек во время войны, не теряя времени, могут сразу обращаться к правоохранителям и получать наряды на трудовые работы», – говорится в сообщении.

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