Зеленский наградил николаевских морпехов, которые продолжают удерживать «Азовсталь» в Мариуполе

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, за верность военной присяге николаевские морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты награждены государственными наградами.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады со ссылкой на Указ Президента.

Орденом «За мужество» ІІ степени Президент Украины наградил старшего матроса Крыгина Романа Валерьевича и орденом «За мужество» ІІІ степени – старшего матроса Рибальченко Романа Владимировича.

«Напомним, что наши собратья защищают Мариуполь на заводе «Азовсталь» в полном окружении под постоянными авиаударами и артобстрелами, выполняя круглосуточно боевые задания по уничтожению оккупанов и защите гражданского населения, проявляя такую ​​выдержку и героизм, что весь мир должен знать, что такое на самом деле быть верным своей Родине!» – подчеркнули в 36-й ОБрМП.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени командира батальона 36-й ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского Сергея Волынского (Волына).

Также Зеленский наградил орденом «За мужество» Генерального директора ИА «Украинская Медиа Группа» («Преступности.НЕТ» и NikLife) Артема Дыбленко.