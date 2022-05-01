Во Львове задержали мужчин, которые продавали гуманитарную помощь от граждан для ВСУ и жертв войны

Во Львове задержали злоумышленников по подозрению в торговле гуманитарной помощью.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали факты торговли гуманитарной помощью, которую осуществляли 43-летний житель Львова и 34-летний киевлянин. Один из них президент инвестиционной компании, другой – главный редактор информационного издания.

Эту помощь небезразличные граждане Украины и иностранцы безвозмездно передавали им для бойцов, которые с оружием в руках защищающих нас от российских оккупантов, а также для лиц, пострадавших в результате боевых действий.

5 мая правоохранители задержали злоумышленников в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при реализации ими защитных касок и бронежилетов общей стоимостью 550 тысяч гривен.

Были проведены санкционированные обыски по месту жительства и в автомобилях задержанных, во время которых правоохранители обнаружили и изъяли ноутбук, мобильные телефоны, значительную сумму в разных валютах, а также другие вещественные доказательства.

По факту следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 201-2 («Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи») Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемым меры пресечения.

Напомним, как в Черновцах директор больницы присвоил «скорые» для ВСУ и зарабатывал на них деньги.