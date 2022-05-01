В магазине Николаева женщина украла шампунь и конфеты – теперь ей грозит до 8 лет тюрьмы

В отделение полиции №1 Николаевского районного управления поступило сообщение от администратора магазина, расположенного по улице 6 Слободская, о том, что одна из посетительниц украла семь бутылок шампуня и коробку конфет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

После того, как действия злоумышленницы заметили работники заведения, она пыталась скрыться, однако охранники магазина ее догнали и передали полицейским.

Оказалось, что 35-летняя женщина уже ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления, ее доставили в отделение полиции, где следователи задержали ее в порядке ст. 208 УПК Украины.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК Украины «Кража, совершенная в условиях военного или чрезвычайного положения». Согласно санкции статьи задержанной грозит до восьми лет лишения свободы.

«В настоящее время при процессуальном руководстве прокуратуры решается вопрос об извещении женщине о подозрении. В ближайшее время суд будет выбирать ей меру пресечения. В настоящее время подозреваемая обвиняется по еще одному аналогичному факту, совершенному в Березанке, и дело в отношении нее рассматривается в суде. Также правоохранители проверяют задержанную на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города. Следственные действия продолжаются», - говорится в сообщении.

В полиции напоминают, что с 7 марта вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародерство».

Таким образом, если раньше злоумышленник за кражу мог получить штраф или условное наказание, то теперь грозит реальный срок заключения.