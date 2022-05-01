В Киеве задержали угонщиков, которые с помощью эвакуатора похищали авто на парковках

В Киеве полицейские задержали двоих похитителей элитных авто. Угонщики с помощью эвакуаторов перевозили автомобили с парковочных площадок.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Фигуранты – жители столицы. Угонщиков задержали во время того, как они пытались вывезти похищенные иномарки. Полицейские обнаружили место отстоя угнанных автомобилей. Во время обысков у подозреваемых нашли автоматическое оружие, пистолеты и патроны к ним, гранаты, военное снаряжение, а также государственные номерные знаки.

Задержанным грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Полицейские проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений в других регионах Украины.