ГБР задержало двоих киевских полицейских, которые в начале войны сбежали с оружием

ГБР задержало двоих сотрудников патрульной полиции Киева, которые 24 февраля сбежали из столицы с оружием.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Двое полицейских батальона тактико-оперативного реагирования, получив автоматическое оружие, 24 февраля заступили на дежурство в Киеве.

«Однако в этот же день, получив от неизвестных лиц информацию об угрозе захвата Киева и якобы побеге Президента Украины из города, они отказались от выполнения своих служебных обязанностей и самовольно покинули место несения службы, не сдав оружие. В дальнейшем они спрятали его», - сообщили в прокуратуре.

Один из них скрывался в селе в Киевской области, другой – в Житомирской области. Полицейские в настоящее время уволены с занимаемых должностей, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.