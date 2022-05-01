В Киеве аферист под видом помощи по доставке экипировки для ВСУ обманул волонтеров на полмиллиона гривен

В Киеве разоблачили мужчину, который в течение марта-апреля 2022 года под предлогом поставки военного снаряжения для нужд военнослужащих ВСУ завладел имуществом и денежными средствами волонтеров.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый предложил волонтеру свои услуги по перевозке военной экипировки из Киева в Чернигов, хотя на самом деле таких намерений не имел.

«Волонтер, доверяя ему, передал мужчине военное снаряжение – 40 бронежилетов, 15 раций, 4 коробки кровоостанавливающих медицинских средств на общую сумму почти 12,3 тысячи евро. Указанную экипировку волонтер приобрел за собственные средства для ВСУ и намеревался передать в Черниговскую военную областную администрацию для дальнейшего распределения по потребностям военнослужащих», - сказано в сообщении.

Но мужчина, исчез с полученной военной экипировкой и продал ее, а вырученные от реализации денежные средства присвоил.

Также правоохранителями установлено, что в течение марта-апреля подозреваемый входил в доверие к другим волонтерским организациям столицы, уверяя их в своих возможностях поставить из-за границы военное снаряжение, в том числе дроны, и таким образом завладел их денежными средствами.

За этот период он обманул волонтеров столицы на общую сумму почти полмиллиона гривен.

По месту его жительства правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве задержали афериста, который продавал волонтерам несуществующие бронежилеты, шлемы и форму для военных.