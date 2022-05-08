На реке Южный Буг рыбоохрана поймала браконьера, ловившего рыбу сеткой – ему выписали штрав на ₴38 тысяч

Государственные инспекторы Николаевского рыбоохранного патруля совместно с сотрудниками водной полиции Николаевского районного управления провели рейд по реке Южный Буг, в ходе которого выявили незаконный отлов водных биоресурсов почти на 38 тысяч гривен.
Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный патруль.
В ночь с 6 на 7 мая 2022 года на реке Южный Буг близ города Новая Одесса был обнаружен мужчина, ловивший рыбу двумя мысиновыми сетками.
Таким образом нарушителю удалось добыть 24 карася общим весом 5 кг.
Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет 37 944 грн.
На лицо оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 249 УК Украины («Незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом»). Санкция данной статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
Запрещенное орудие ловли и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.
«Николаевский рыбоохранный патруль просит рыбаков соблюдать правила рыболовства. Несколько раз подумайте перед тем, как идти на водоем с запрещенными орудиями ловли. Считайте, сколько вам будет стоить незаконно пойманная рыба, если придется уплатить штраф, компенсацию за каждую рыбу и судебный сбор. Незаконная рыбалка может стать ощутимым ударом по вашему семейному бюджету, который не стабилен у каждого украинца в период военного положения», - говорится в сообщении.