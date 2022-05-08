На реке Южный Буг рыбоохрана поймала браконьера, ловившего рыбу сеткой – ему выписали штрав на ₴38 тысяч

Государственные инспекторы Николаевского рыбоохранного патруля совместно с сотрудниками водной полиции Николаевского районного управления провели рейд по реке Южный Буг, в ходе которого выявили незаконный отлов водных биоресурсов почти на 38 тысяч гривен.

Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный патруль.

В ночь с 6 на 7 мая 2022 года на реке Южный Буг близ города Новая Одесса был обнаружен мужчина, ловивший рыбу двумя мысиновыми сетками.

Таким образом нарушителю удалось добыть 24 карася общим весом 5 кг.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет 37 944 грн.

На лицо оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 249 УК Украины («Незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом»). Санкция данной статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Запрещенное орудие ловли и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.