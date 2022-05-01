В Николаеве полицейские задержали мужчину и женщину, которые по почте получили наркотические вещества

В субботу, 7 мая, в Николаеве полицейские и областная варта задержали 30-летнего мужчину и 35-летнюю женщину, получивших в почтовых отделениях посылку с наркотическими средствами.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью Николаевской области ДБН НПУ совместно с дознавателями Николаевского районного управления полиции и добровольцами областной варты, в ходе отработки оперативной информации, возле одной из служб доставки разоблачили местных жителей, получивших заказанное через интернет-сеть кристаллическое вещество, используемое для изготовления психотропных веществ «Альфа-PVP».

На месте дознаватели в порядке ст. 298-2 УПК Украины задержали мужчину и женщину. У них полицейские изъяли пакеты с запрещенными веществами, общим весом 100 граммов.

В настоящее время дознаватели проводят досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

За указанное уголовное правонарушение злоумышленникам грозит до пяти лет ограничение свободы.

Изъятое правоохранители направили на проведение экспертных исследований, по результатам которых в отношении правонарушителей будут приняты дальнейшие процессуальные решения.