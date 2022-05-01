Депутата сельсовета на Харьковщине задержали за предоставление окупантам жилья

Прокуратура объявила о подозрении в пособничестве государству-агрессору депутату сельсовета в Харьковской области. Ее обвиняют в предоставлении российским оккупантам жилья в домах гражданских.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, действующий депутат и секретарь сельсовета во временно оккупированном российскими военными с. Кутузовка активно сотрудничала с агрессором.
Так, она, используя свою должность, предоставила доступ военным РФ к жилым помещениям здания управления государственного предприятия, обеспечивала оккупантов жильем, которое принадлежит местным жителям.
Также подозреваемая доводила до населения указания оккупантов, в частности относительно обязательного ношения белых повязок.
7 мая депутата задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Напомним, как на Днепропетровщине арестовали священника московского патриархата за содействие оккупантам.