Депутата сельсовета на Харьковщине задержали за предоставление окупантам жилья

Прокуратура объявила о подозрении в пособничестве государству-агрессору депутату сельсовета в Харьковской области. Ее обвиняют в предоставлении российским оккупантам жилья в домах гражданских.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, действующий депутат и секретарь сельсовета во временно оккупированном российскими военными с. Кутузовка активно сотрудничала с агрессором.

Так, она, используя свою должность, предоставила доступ военным РФ к жилым помещениям здания управления государственного предприятия, обеспечивала оккупантов жильем, которое принадлежит местным жителям.

Также подозреваемая доводила до населения указания оккупантов, в частности относительно обязательного ношения белых повязок.

7 мая депутата задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, как на Днепропетровщине арестовали священника московского патриархата за содействие оккупантам.