Русских очень много, как в фильмах про орков: они прут и прут, их жгут и жгут, – Резников об армии рф

Министр обороны Алексей Резников сравнил количество российских военных в Украине с фильмами про орков: «они прут и прут, их жгут и жгут - Чернобаевка повсюду».

Об этом Резников сообщил в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос о том, будет ли Украине для уверенности на линии фронта достаточно вооружения, предоставленного партнерами, учитывая ленд-лиз от Соединенных Штатов Америки.

— Так сказать нельзя, потому что все зависит от интенсивности ведения огня: сколько боекомплектов будут тратить наши бригады, батальоны во время ведения боевых действий, потому что у нас достаточно широкая линия фронта. После освобождения Киевской, Черниговской и Сумской областей она стала меньше, но угроза все равно остается. И мы это понимаем... Поэтому нам все еще будет сложно и тяжело, — отметил он.

По словам министра, необходимо набраться терпения, ведь врага очень много количественно.

— Они снимают всё со складов, и они всё везут и везут. Спасибо нашим Вооруженным Силам, элитные их подразделения уже достаточно серьезно выбиты. Потому что если посчитать количество самолетов и вертолетов – это значит, погибли экипажи опытных летчиков, которых они готовили 10-15 лет, — отметил Резников.

Он также считает, что в случае мобилизации в рф это будет совсем другой уровень военной подготовки захватчиков. В то же время, врага никогда нельзя недооценивать.

— Нельзя приуменьшать угрозу. Вот как в тех фильмах об орках, вот они прут и прут, их жгут и жгут, вот Чернобаевка повсюду. Лэнд-лиз - это ещё одно подтверждение принятия решения в Белом доме, в Капитолии, что они принципиально хотят быть нашими партнерами в этой победе. Это принципиальный момент. Поэтому ленд-лиз – это как Вторая мировая война. Принятие решения Америкой вступить в войну против Гитлера оно, в сущности, изменило историю. Тогда Черчилль убедил Соединенные Штаты, что они должны войти в эту войну, а сегодня Владимир Зеленский убедил Соединенные Штаты, что они должны вступить таким образом в эту поддержку, — заявил Резников.

Он добавил, что окончательный текст ленд-лиза будет известен уже после подписания его президентом США Джо Байденом, однако его львиная доля предусмотрена на вооружение, а остальное – на финансирование, социально-гуманитарную помощь, включая товары двойного назначения.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми около 25 500 военнослужащих.