В Николаеве СБУ задержала местного жителя, который передавал оккупантам данные об обороне города и корректировал вражеский огонь

В Николаеве задержан местный житель, который передавал российским оккупантам информацию об обороне города и отчитывался о последствиях нанесенных российской федерацией ударов.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура и УСБУ в Николаевской области.

По данным следствия, подозреваемый вышел на контакт с представителями российских спецслужб, с помощью специально созданного российскими спецслужбами бота в мессенджере «Телеграмм», осуществлял передачу информации об обороне города Николаева и отчитывался о последствиях нанесенных страной-агрессором ударов по городу Николаеву, чем фактически обеспечивал корректировку огня кафиров.

В ходе обыска по месту жительства злоумышленника изъят мобильный телефон, который использовался для общения с представителями россии.

Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

«7 мая 2022 года при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры следователями управления Службы безопасности Украины задержанному сообщено о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образцов. в законы Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Управлением Службы безопасности Украины в Николаевской области.