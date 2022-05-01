Житель Закарпатья дома обустроил теплицу для выращивания конопли - во время обыска у него нашли 150 кг каннабиса

Жителю села Большая Палладь инкриминируют посев и выращивание около ста растений конопли, а также хранение наркотических средств с целью сбыта в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

По данным следствия, житель Береговщины обустроил на территории своего дома специальную теплицу, где выращивал коноплю. Установил там капельную систему полива, вентиляционное оборудование и систематически ухаживал за растениями. Часть выращивал в специальных емкостях в подвале дома. В дальнейшем высушивал растения и изготовлял из них наркотическое вещество – каннабис, который измельчал и расфасовывал в отдельные пакеты с целью дальнейшего сбыта.

«При обыске в помещении обвиняемого правоохранители обнаружили более 70 корнестеблей конопли и 150 кг каннабиса, а также электронные весы, приборы для измерения смолы и пустые пакетики для упаковки наркотиков», - говорится в сообщении.

На период следствия Виноградовский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 363 тысяч гривен залога. Поданную прокурором апелляцию с требованием безальтернативного ареста мужчины суд отклонил и оставил решение по-прежнему. В настоящее время производство направлено на дальнейшее рассмотрение по существу.

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