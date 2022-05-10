Полиция разоблачила зэка, который выманивал деньги под видом «сбора помощи» для ВСУ

Киберполиция разоблачила заключенного колонии в мошенничестве под видом помощи ВСУ.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

23-летний мужчина присваивал деньги граждан, отбывая наказание в местах лишения свободы. Фигурант создавал фейковые аккаунты в соцсетях и размещал объявления о сборе денег на нужды ВСУ. Также он «продавал» в интернете несуществующую военную амуницию.

К мошеннической схеме злоумышленник привлек двух родственниц, получавших транзакции граждан на собственные банковские карты.

Полицейские устанавливают потерпевших и окончательную сумму ущерба.

Сотрудники полиции провели обыск по месту отбывания наказания фигуранта и в его жилищах. По результатам изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты, компьютерная техника и «черновые» записи.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по части 3 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам схемы.