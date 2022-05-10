Экс-нардепа от партии Порошенко, который обещал бизнесмену за $17 тысяч «решить вопрос» в Минэкологии, отдали под суд

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины VIII созыва от фракции «Блок Петра Порошенко». Он обманом завладел средствами коммерсанта в размере 17 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственного бюро расследований

Установлено, что экс-депутат как внештатный советник председателя Госэкоинспекции пообещал представителю аграрного предприятия помощь в получении положительного заключения оценки влияния на природу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

За свои услуги он запросил 17 тысяч долларов США.

Во время первой передачи денег бывший народный депутат получил 2 тысячи долларов США.

Задержали его в январе текущего года при получении второй части – 15 тысяч долларов США.

На данный момент расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Уголовное производство квалифицировано по части 3 статьи 119 Уголовного Кодекса («Мошенничество, совершенное в крупных размерах»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

Как известно, речь идет об Андрее Немировском. И он также ранее в соцсетях указывал, что является советником главы Госэкоинспекции.