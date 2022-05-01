Электромонтер «Азовстали» передал оккупантам информацию о расположении тоннелей на заводе – ему заочно сообщили о подозрении

Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЧАО «МК Азовсталь», который передавал российским оккупантам информацию о расположении подземных тоннелей завода, заочно сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемый передал врагу информацию о расположении подземных тоннелей, хранилищ и коммуникаций на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

С начала военной агрессии рф туннели используются украинскими защитниками, которые держат оборону города и ведут боевые действия с российскими войсками и представителями псевдореспублик, а также находящимися там гражданскими гражданами.

Полученную от подозреваемого информацию захватчики зафиксировали на видео и распространили в сети Интернет с целью пропагандистской деятельности и демотивации защитников Мариуполя.

Поскольку мужчина продолжает находиться на временно оккупированной войсками рф территории, о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и о коллаборационной деятельности (часть 2 статья 111, часть 6 статьи 111-1 УК Украины) ему сообщено заочно.

Напомним, как во время эвакуации с «Азовстали» оккупанты разлучили 4-летнюю девочку с мамой и женщину оставили в фильтрационном лагере.