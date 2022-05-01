ГБР завершило расследование дела о госизмене экс-нардепа-предателя Кивы – обвинительный акт уже направили в суд

Следователи Государственного бюро расследований закончили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы за антиукраинские действия. 10 мая обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственного бюро расследований.

Илья Кива обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.

Следователи ГБР установили, что бывший депутат, находясь на территории россии, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении рф. Илья Кива публично призвал высшее руководство россии к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить Президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.

Ранее следственный судья разрешил осуществление специального (заочного) досудебного расследования.

По инициативе следователей Государственного бюро расследований бывший нардеп Илья Кива объявлен в международный розыск.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее Кива попросил у путина убежище и гражданство рф.