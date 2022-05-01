На Полтавщине задержали предателя, приехавшего воевать в Сумскую область в составе «ДНР»

Жителя Донецкой области уведомлено о подозрении в госизмене за то, что мужчина пошел воевать против Украины в составе «ДНР». Его отправили исполнять преступные приказы в Сумскую область.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Так, в конце февраля нынешнего года подозреваемый вступил в «народную милицию ДНР», где был командиром взвода. Ему выдали камуфляжную форму образца вооруженных сил россии и оружия.

Приехав на территорию Сумской области в составе незаконного вооруженного формирования, он выполнял приказы командиров российской армии, дежурил на блокпостах, участвовал в наблюдении за воздушным пространством, а также совместно с военнослужащими рф проник на территорию одного из предприятий и разграбил имущество.

В настоящее время задержанный находится под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется управлением Службы безопасности Украины в Полтавской области.

Напомним, как начальник колонии в Херсоне сотрудничал с оккупантами и получил подозрение в госизмене.