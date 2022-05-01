Полиция изъяла у николаевца 64 килограмма каннабиса стоимостью 7 миллионов гривен

В Николаеве полиция провела обыск и изъяла у подозреваемого 64 килограмма каннабиса.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Полицейские получили информацию о выращивании конопли на территории одного из частных домовладений. Следователи Николаевского райуправления полиции совместно с оперативниками областного управления стратегических расследований при силовой поддержке роты полиции особого назначения 10 мая провели санкционированные обыски. По месту жительства 47-летнего гражданина полицейские обнаружили специально оборудованные участки для выращивания конопли, изъяли более 64 килограммов каннабиса, как в измельченном виде, так и уже расфасованного для сбыта. По ценам «черного рынка» стоимость наркотиков составляет около 7 миллионов гривен.

Подозреваемого задержали, устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к обороту наркотиков. Расследуется уголовное производство по статье 307 («Незаконное производство, изготовление… сбыт наркотических средств»).