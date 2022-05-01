На Тернопольщине разоблачили двух «волонтеров», которые потратили более 2 миллионов гривен, пожертвованных на ВСУ

В Тернопольской области задержали двух братьев, которые занимались фейковым сбором средств на нужды украинской армии. Мужчины присвоили более 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В начале войны уроженцы Тернопольщины обратились к гражданам с призывом о сборе средств на автомобили, которые впоследствии обещали передать ВСУ. За собранные добровольные пожертвования подозреваемые приобрели для личного использования автомобили Range Rover и Audi Q5, а также мобильные телефоны и другие материальные ценности на общую сумму более 2 миллиона гривен.

Кроме того, псевдоволонтеры регулярно делали в соцсетях видеоотчеты о якобы передаче на территории активных военных действий автомобилей и других вещей военнослужащим.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли незаконно приобретенные автомобили, мобильные телефоны, более 200 тысяч гривен, 37 тысяч долларов США, более 2 тысяч фунтов стерлингов и почти 7 тысяч евро.

При процессуальном руководстве Тернопольской областной прокуратуры двум лицам поставлено в известность о подозрении в использовании благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения (части 3 статьи 201-2 Уголовного Кодекса Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и наложении ареста на изъятое во время обысков имущество.

Напомним, что ранее полиция разоблачила зэка, который выманивал деньги под видом «сбора помощи» для ВСУ