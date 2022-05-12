На Прикарпатье полиция задержала «вора в законе» из санкционного списка СНБО

В Ивано-Франковской области полиция задержала «вора в законе» по прозвищу «Мамука», который входит в санкционный список СНБО.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Во время отработки представителей криминалитета и лиц, причастных к диверсионной деятельности и сотрудничеству с оккупантами, оперативники получили информацию, что «вор в законе» по прозвищу «Мамука» скрывается на территории Ивано-Франковской области. Свой «статус» он получил в Стамбуле в 2013 году. Кроме того, имеет родственные связи с «вором в законе» Тариэлом Ониани.

10 мая оперативники задержали 45-летнего уроженца Грузии, к которому решением СНБО были применены персональные санкции. Его задержали в одном из частных домов в области. Решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы Украины.