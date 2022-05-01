СБУ задержала мужчину, который планировал теракт в Запорожье

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Запорожье и задержала его исполнителя.

Об этом СБУ сообщила в своем Telegram-канале.

Злоумышленником оказался житель Днепра, 1966 года рождения. Он хотел посеять хаос и панику в Запорожье и спланировал преступление на объекте массового скопления людей в центре города.

Отмечается, что взрывное устройство изготовил сам и замаскировал его под костыль.

«Он вмонтировал в полость пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения – начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами», - добавили в сообщении.

Мужчина пытался «запутать следы» и за два дня до запланированной даты теракта прибыл в Запорожье из западного региона.

СБУ удалось раскрыть его преступные намерения и сработать на опережение. Украинская спецслужба задержала его в «подпольном» доме, а взрывчатка была обезврежена.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления.