На границе с Приднестровьем пенсионер устроил перестрелку с полицией – ранен правоохранитель, убита жена стрелка

В Одесской области пенсионер открыл огонь из ружья, ранив полицейского. Также пострадала жена злоумышленника, которая скончалась от полученных ранений.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

В ведомстве отметили, что инцидент случился в одном из населенных пунктов Раздельнянского района, прилегающем к границе с Приднестровьем, где работниками Службы безопасности Украины, Национальной гвардии и Нацполиции проводили контрдиверсионные боевые мероприятия по выявлению лиц, связанных с криминалитетом и «российским миром».

Во время отработки одного из адресов владелец дома, как только увидел приближение ко двору представителей спецслужб, выстрелил в полицейского из гладкоствольного охотничьего ружья.

В ходе задержания злоумышленника ранения получила его жена. Женщина до прибытия скорой умерла от кровопотери, полицейского доставили в больницу и прооперировали, он требует значительного переливания крови.

Правонарушитель задержан. На месте работают следственно-оперативная группа и руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области.

О происшествии проинформировано Государственное бюро расследований. Решается вопрос о правовой квалификации.