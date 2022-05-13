В Николаеве арестовали уголовника, который посреди улицы ограбил женщину с инвалидностью

В Николаеве грабитель напал на женщину с инвалидностью. Его взяли по стражу.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Установлено, что 36-летний мужчина, который ранее привлекался к ответственности за преступление против собственности, в очередной раз совершил уголовное правонарушение. 7 мая возле дома №8 на улице Чайковского он вырвал из руки женщины с ІІІ группой инвалидности пакет в котором находился мобильный телефон.

По ходатайству прокурора, подозреваемому в совершении преступления по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины избрана строжайшая мера пресечения – содержание под стражей.