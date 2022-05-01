В Украине начался первый судебный процесс над российским военнослужащим

В пятницу, 13 мая, в Киеве начался судебный процесс в отношении командира отделения в/ч 32010 «4 танковая Кантемировская дивизия Московской области» 21-летнего Вадима Шишимарина.

Видео, как Шишимарина заводят в судебный зал, распространяют в соцсетях.

Это первый судебный процесс в Украине над российским оккупантом.

Как известно, Шишимарин убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед.

«Перед этим колонну, в которой был сержант Шишимарин, разбили наши ВСУ. Убегая, он с еще 4 сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им. На украденной машине с пробитыми колесами захватчики заехали в деревню. По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону. Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам. Тот совершил несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома», - сказано в сообщении.

За совершенное преступление ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение).