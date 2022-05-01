В Одессе СБУ задержала вымогателей, которые требовали «дань» от бизнесменов

В Одессе СБУ и полиция задержали участников криминальной группировки, которая запугивала людей и «выбивала» деньги из предпринимателей.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Одесской области.

В состав банды входили граждане рф и Украины, преимущественно выходцы из северного региона Кавказа, ранее неоднократно осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.

«Злоумышленники требовали от граждан возврата несуществующих долгов, а с предпринимателей – ежемесячную «дань». В случае отказа платить деньги участники группы угрожали пострадавшим физической расправой. СБУ задокументировала факт вымогательства 100 тысяч гривен от предпринимателя, занимавшегося гостиничным бизнесом», - отмечено в сообщении.

При передаче второй части денег задержали четырех активных участников банды. У одного из участников группировки обнаружили удостоверение волонтерской организации, которым злоумышленники начали «прикрывать» свою преступную деятельность с началом широкомасштабного вторжения россии в Украину. Один из злоумышленников был недавно освобожден из киевского СИЗО и ожидал экстрадиции. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по задержанию и привлечению к уголовной ответственности других лиц, причастных к группировке.