Камеры фиксации нарушений ПДД в Украине снова заработают с 16 мая, но пока в 10 областях

Фиксация нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме в ряде городов Украины возвращается с понедельника, 16 мая.
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
«С начала войны были выключены камеры автоматической фиксации в основном в стратегических целях. Но во время войны не стоит забывать о безопасности дорожного движения, ведь несоблюдение ПДД тоже продолжает ежедневно убивать наших граждан. Превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими. Система автоматической фиксации уже отлично себя зарекомендовала и доказала свою эффективность до войны. И готова вернуться к работе», - написал Билошицкий.
По его словам, с понедельника заработают 128 камер, расположенных в 20 городах и 10 областях Украины.
«С 16 мая на автомобильных дорогах городов Киев, Белая Церковь, Винница, Кривой Рог, Сумы, Житомир, Хуст, Мукачево, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Кропивницкий, Одесса, Кременчуг, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Луцк, Львов и Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме», - написал Билошицкий, добавив список адресов размещения камер.