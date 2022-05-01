Камеры фиксации нарушений ПДД в Украине снова заработают с 16 мая, но пока в 10 областях

Фиксация нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме в ряде городов Украины возвращается с понедельника, 16 мая.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

«С начала войны были выключены камеры автоматической фиксации в основном в стратегических целях. Но во время войны не стоит забывать о безопасности дорожного движения, ведь несоблюдение ПДД тоже продолжает ежедневно убивать наших граждан. Превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими. Система автоматической фиксации уже отлично себя зарекомендовала и доказала свою эффективность до войны. И готова вернуться к работе», - написал Билошицкий.

По его словам, с понедельника заработают 128 камер, расположенных в 20 городах и 10 областях Украины.