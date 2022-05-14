В Одесской области мужчина до смерти избил хозяйку дома, который ранее арендовал

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В январе 2022 года мужчина наведался к 67-летней жительнице Дальницкой громады, у которой когда-то снимал жилье. Также он отобрал у пенсионерки телевизор и беспощадно избил, чтобы не сопротивлялась.

Пострадавшую в коме, с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа доставили в Одесскую областную больницу, а через несколько дней она умерла.

Злоумышленник с места происшествия сбежал, но его оперативно задержали по месту жительства.

Дело направлено в суд. Подозреваемый под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что летом прошлого года, в Николаеве обнаружили тело 69-летней женщины с телесными повреждениями. Полицейские выяснили, что избил женщину железной палкой в ​​ходе семейной ссоры 75-летний муж пострадавшей.