В США парень устроил стрельбу в супермаркете - погибли 10 человек

В субботу, 14 мая, в американском городе Баффало, штат Нью-Йорк, 10 человек погибли от рук злоумышленника, устроившего стрельбу в супермаркете. Еще три человека получили ранения.

Об этом сообщает DW.

18-летний парень подошел к супермаркету и убил четверых людей, стоявших у входа. Затем он вошел и убил еще троих. Камера видеонаблюдения в магазине показала, как мужчина ходит по помещению и стреляет во всех, кто встречается на его пути. Примечательно, что преступник был с камерой, которая в прямом эфире транслировала происходящее в сети.

Полиция сообщила, что большинство пострадавших — афроамериканцы.

Нападавший был экипирован— на нем были военный костюм, бронежилет и полное боевое снаряжение. Поэтому, когда охранник магазина выстрелил в нападавшего, пули попали в бронежилет.

Перед нападением преступник опубликовал «манифест» в котором декларировал ненависть к евреям, которых обвинял в различных заговорах и выражал симпатии к нацистам. Он выступал за «вырождение белой расы» и называл своим героем Брентона Харрисона Тарранта, убившего 51 человека в мечети в Новой Зеландии в марте 2019 года.

«Мы расследуем это дело как преступление, совершенное по мотивам ненависти, а также как проявление экстремизма с расистским мотивом», - пояснил следователь.

Окружной прокурор Джон Флинн во время пресс-конференции заявил, что стрелявший был заключен под стражу. Нападавшего ожидает судебно-медицинская экспертиза.

«Слушание по уголовному делу пройдет через пять дней. А затем расследование продолжится. Первое обвинение предъявлено. Теперь мы расследуем вероятность предъявления обвинений в терроризме, других обвинений в убийстве, а также работаем с нашими партнерами в федеральном правительстве, чтобы они, возможно, тоже могли выдвинуть обвинения», - сказал он.

Полиция оцепила ближайшие к супермаркету улицы, правоохранители просят местных жителей не приближаться к месту происшествия.

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