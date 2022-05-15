Работнику УЗ, который пытался восстановить сообщение между «ДНР» и россией, сообщили о подозрении

Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении должностному лицу «Укрзалізниці». Мужчина помогал восстановить сообщение между временно оккупированными территориями Донецкой области и россией.

Об этом в Telegram сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в марте 2022 года начальник станции «Южнодонбасская структурного подразделения «Станция Волноваха» регионального филиала «Донецкая железная дорога АО «Укрзалізниця» перешел на сторону государства-агрессора.

«Согласившись на предложение оккупационных властей рф, он занял аналогичную должность в структуре псевдоминистерства транспорта «ДНР», - пишет пресс-служба.

Находясь на «должности», подозреваемый активно помогал оккупантам проводить подрывную деятельность против Украины. Он контролировал проведение ремонтных работ на территории станции, которая была повреждена в результате боевых действий. Делал он это с целью ускорения восстановления сообщения между временно оккупированной территорией Донецкой области и россией.

«Такие действия направлены на дальнейшую переправку военной техники и личного состава вражеской армии для проведения наступательных действий против Вооруженных Сил Украины», - добавляет пресс-служба.

Напомним, что главе райсуда на Харьковщине, которая сотрудничала с оккупантами, грозит пожизненное заключение.