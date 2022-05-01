В Киеве задержали двух айтишников, которые работали на оккупантов

Столичные следователи сообщили о подозрении двум мужчинам, которые предоставляли россии и незаконным органам власти, созданным на временно оккупированной территории Украины, услуги в сфере информационных технологий. За содеянное им грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Уточняется, что мужчины - уроженцы Донецкой области, 1975 и 1970 годов рождения.

Следствием установлено, что два предпринимателя с марта 2022 года обеспечивали функционирование программного обеспечения для ведения хозяйственной деятельности предприятиями, учреждениями, организациями рф и незаконных органов власти, созданных на временно оккупированной территории Донецкой области.

По месту их проживания и работы правоохранители провели санкционированные обыски, откуда изъяли документы, деньги, флеш-носители и серверы. Все изъятые вещи направлены на соответствующие экспертные исследования.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Нарушителям грозит лишение свободы от трех до пяти лет. В ближайшее время суд изберет подозреваемым меры пресечения.

Напомним, что ранее на Киевщине арестовали еще двух коллаборантов, они приютили оккупантов и помогали ориентироваться на местности.