В Киеве валютные мошенники наменяли сувенирных денег более чем на миллион

В Киеве задержаны валютные мошенники, которые обменяли 1,2 миллиона гривен сувенирных денег на настоящую валюту.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что 39-летняя женщина и ее 43-летний мужчина, разместив в Интернете объявления об обмене наличных денег, получили предложение об обмене денежных средств.

Женщина при этом исполняла роль «администратора», ее подельник встречался с людьми на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, и, в обмен на настоящие доллары и евро, передавал сувенирные денежные средства, упакованные в банковские печатные упаковки.

Установлено, что таким образом злоумышленники завладели средствами граждан на сумму 23 600 долларов и 16 900 евро, что составляет более 1,2 миллиона гривен.

Правоохранители задержали мошеннический дуэт сразу после очередной аферы.

Им избраны меры предосторожности в виде содержания под стражей с определением залога в размере 496 200 гривен каждому.

Напомним, в оккупированном поселке Харьковщины мошенники предлагают услуги по эвакуации, которая сейчас невозможна.