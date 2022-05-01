Полиция задержала николаевца, бросившего в своих знакомых гранату

В Николаеве полиция 15 мая задержала 46-летнего подозреваемого, который бросил гранату в двоих знакомых и убил одного из них.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В полицию сообщили, что в одном из частных домов на улице Чкалова раздался взрыв. Прибывшие на место происшествия оперативники выяснили, что ночью владелец дома распивал спиртное вместе с двумя знакомыми. Между ними возник конфликт и домовладелец бросил в товарищей гранату РГД-5.

В результате взрыва от полученных ранений один из мужчин скончался на месте, второго госпитализировали. Подозреваемого задержали, ему грозит пожизненное лишение свободы.