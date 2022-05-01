Суд арестовал активы компаний олигарха из рф на сумму свыше 12,4 миллиарда гривен

По ходатайствам прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на активы кипрских компаний российского олигарха на общую сумму более 12,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В частности, арестовали ценные бумаги, которые находились на счетах банка, входящего в десятку крупнейших финансовых учреждений и включенного в системно важные банки Украины. Его бенефициарными владельцами являются предприниматели России.

По данным следствия, российский олигарх и бизнесмены, используя подконтрольные кипрские компании и упомянутый банк, до войны и во время вооруженной агрессии России против Украины, легализовали активы этих компаний на общую сумму 1,1 миллиарда гривен. В дальнейшем они вывели часть активов по банковской системе в Украине, а на другую наложили арест.

«Таким образом, российский олигарх с бизнесменами пытались избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины», - говорится в сообщении.

Ранее по ходатайству прокуроров судом также был наложен арест на активы этих компаний российского олигарха на сумму около полумиллиарда гривен.

Генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что арестованы активы российского олигарха Фридмана в «Альфа-банке». Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке. Ранее также по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора были арестованы 469 миллионов гривен со счетов в «Альфа-банке», которые уже готовились к выводу в россию.

Напомним, суд арестовал корпоративные права и счета предприятий родственников Медведчука и Казака более чем на 40 миллионов гривен.