Полиция задержала николаевца за хранение пистолета и каннабиса

В Николаеве полицейские задержали мужчину за незаконное хранение наркотиков и оружия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Во время обыска жилища 24-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли стартовый пистолет с признаками переработки, 59 патронов, а также электронные весы и слип-пакеты с расфасованным наркотическим веществом - каннабисом.

По словам домовладельца, оружие он хранил для самообороны, а нарковещество – для собственного употребления.

Злоумышленник был доставлен в отделение полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины. Все изъятое направили на экспертизу.

В настоящее время готовятся материалы для вручения задержанному подозрению по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Николаевцу грозит до семи лет лишения свободы.

После проведения соответствующей экспертизы будет решаться вопрос привлечения мужчины к ответственности за незаконное хранение наркотических средств.