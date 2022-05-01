В россии мужчина зарезал сестру из-за ее отказа принимать участие в «Бессмертном полку» с портретом отца

Застолье в одном из домов Иркутской области окончилось убийством. Местный житель зарезал сестру, потому что она отказалась участвовать в акции «Бессмертный полк».

Об этом сообщает сайт «Тайга. Инфо».

Согласно материалам дела, ссора, закончившаяся убийством, произошла 9 мая. К брату и сестре в гости пришла только племянница. Родственники уже были в состоянии алкогольного опьянения и ссорились из-за исчезнувшей отцовской награды.

- Они никак не могли решить, кому дом должен принадлежать. Во время ссоры брат также упрекнул сестру в том, что она отказалась участвовать в акции «Бессмертный полк», организованной в этот день в их деревне. Жители проходили с портретами своих родственников, воевавших во времена ВОВ. В ответ на упрек она сказала, что не стала этого делать, поскольку отец не заслужил этих почестей, что сильно возмутило брата, — рассказали в суде.

После спора родственники продолжили выпивать, а потом сестра пошла спать. Мужчина еще посидел, подумал, и его снова взбудоражили слова сестры об отце. Он схватил нож и воткнул его в грудь спящей сестры.

От полученных ран она скончалась на месте.

Обвиняемый дал признание, утверждая, что всему виной стал алкоголь.