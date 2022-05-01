В Запорожье задержали руководителя подразделения ГСЧС при попытке продажи РПГ, который он забрал с мест боевых действий

В Запорожье задержали сотрудника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который занимался продажей боеприпасов и оружия с мест боевых действий.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, руководитель одного из подразделений местных спасателей наладил работу канала поставки оружия с мест, где сейчас проходят активные боевые действия в Запорожье для дальнейшей реализации.

Правоохранители задержали сотрудника ГСЧС в порядке статьи 208 УПК Украины при реализации ручного противотанкового гранатомета за 7 тысяч долларов. Также из противоправного оборота изъяты два автомата Калашникова и значительное количество патронов калибра 7,62 мм.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к его нелегальному сбыту.

Напомним, как у жителя Николаевщины во время обыска нашли арсенал оружия и боеприпасов с мест боевых действий.