В госизмене подозревают двух полицейских из Купянска, которые по своей инициативе отдали оружие оккупантам

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили двух сотрудников Купянского районного отдела полиции ГУ Нацполиции Харьковщины на содействии оккупантам.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что во время временной оккупации города правоохранители вместо защиты страны от агрессора передали военным формированием россии табельное оружие и боеприпасы к нему.

«Сейчас заместителю начальника отдела одного из подразделений Купянского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, а также оперуполномоченному отделу полиции уведомлено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 УК Украины», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Харьковщине провели спецоперацию – руководство города Пивденное задержали за госизмену.