Диктатор лукашенко подписал поправки, предусматривающие смертную казнь за «покушение на терроризм»

Диктаторский режим Александра Лукашенко ввел в Беларуси смертную казнь за терроризм. Причем разрешается расстрел не только за совершенный теракт, но и за «покушение на терроризм».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Закон был принят в конце апреля, а Лукашенко подписал его 18 мая. Поправки вступают в силу с 29 мая, через десять дней после подписания.

Принятие этого закона может быть связано с деятельностью «рельсовых партизан» в Беларуси, которые мешали России использовать белорусскую железную дорогу во время нападения на Украину в феврале и марте.

Белорусский Хельсинкский комитет, правозащитный центр «Вясна» и общественная кампания "Правозащитники против смертной казни" выступили с общим обращением против одобрения законопроекта, вводящего дополнительные варианты смертной казни.

Они заявили, что расширение смертной казни в Беларуси критически недопустимо и отметили, что такая норма может быть использована в стране для политического давления.

Напомним, что Беларусь остается единственной страной Европы, в которой не только предусмотрена законом, но и выполняется смертная казнь.