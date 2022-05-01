В Черновицкой области контрабандист сбил пограничника – по машине нарушителя открыли огонь

В Черновицкой области контрабандист сбил пограничника, который пытался остановить машину с сигаретами.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники обнаружили автомобиль Nissan, его водитель проигнорировал требование остановиться. Нарушитель сбил пограничный наряд, в результате чего один из военнослужащих получил травмы. Не остановили водителя и несколько предупредительных выстрелов вверх и по колесам машины. Пострадавшего пограничника госпитализировали.

В ходе дальнейших поисков, на окраине поселка Селятин, пограничники обнаружили автомобиль с пробитыми колесами. В иномарке нашли около 10 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога. Приблизительная стоимость товара составляет около 430 тысяч гривен.

В другом случае пограничники обнаружили Volkswagen, при попытке его остановить водитель совершил резкий маневр в сторону пограничного наряда.

Для его остановки пограничникам также пришлось сделать выстрелы вверх и по колесам автомобиля. Впоследствии, в ходе поисковых мероприятий, этот автомобиль нашли с пробитыми шинами, а рядом был схрон с 5 упаковками сигарет.