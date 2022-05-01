ГБР подозревает, что заместитель гендиректора ЧАЭС мог сдать станцию оккупантам

ГБР проверяет подозреваемого в дезертирстве заместителя генерального директора ЧАЭС о помощи россиянам в захвате атомной электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что в марте этого года был задержан заместитель генерального директора Чернобыльской атомной электростанции, который самовольно покинул место службы в условиях военного положения и скрывался в Закарпатской области.

Беглецу уже сообщено о подозрении, он взят под стражу. Сотрудники ГфБР проверяют возможную причастность чиновника к проведению подрывной деятельности против Украины. В частности, они должны установить, способствовал ли он военным рф в захвате ЧАЭС.

В административных помещениях ЧАЭС и по месту жительства фигуранта были проведены обыски. Изъяты документы и цифровые носители информации, допросы свидетелей, запланировано проведение судебной психологической экспертизы и допросы должностных лиц ЧАЭС.

«По результатам проведенных следственных действий будет решаться вопрос об объявлении должностному лицу о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)», - говорится в сообщении ДБР.

Напомним, что 24 февраля российские кафиры захватили территорию Чернобыльской АЭС. Также сообщалось, что после захвата российскими войсками ЧАЭС в зоне отчуждения повысился радиационный фон.

Как известно, 9 марта сообщили, что из-за вражеских действий полностью обесточена Чернобыльская АЭС . Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что резервные генераторы обеспечат питание ЧАЭС на 48 часов, после чего возникнет угроза утечки радиации.

В «Укрэнерго» просили врага прекратить обстрел , чтобы возобновить электропитание ЧАЭС и заявили, что помощь белорусской стороны не нуждается.

Также сообщалось, что в ГУР Минобороны заявили, что Путин готовит теракт на ЧАЭС. 12 марта стало известно, что поврежденную инфраструктуру ЧАЭС ремонтируют.

31 марта кафиры подписали акт, согласно которому якобы «охраняли» ЧАЭС, но теперь эти полномочия передали персоналу станции .

Позже сообщалось, что российские кафиры разворовали имущество Чернобыльской АЭС и уничтожили архив.

Также известно, что российских военнослужащих, окопавшихся в Рыжем лесу возле ЧАЭС, ожидает лучевая болезнь.