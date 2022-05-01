В Литве задержали мужчину, который разжигал ненависть и призывал путина напасть на страну

В Литве был арестован мужчина, который в социальной сети во время своих прямых эфиров призывал к насилию против литовцев, украинцев и ромов, прославлял агрессию президента россии владимира путина и призывал к военному вторжению в страну.

Об этом сообщает литовский портал LRT.

Решением Каунасского районного суда мужчину осудили за разжигание ненависти и приговорили к 60 суткам ареста.

По материалам суда, гражданин Литвы, названный только инициалами А.Д., на прямых трансляциях в Facebook призывал к насилию против народов Литвы и Украины, поддерживал захватническую политику путина и убийства украинцев, добавляя, что против Украины нужно применить ядерное оружие.

Также он заявил, что «половину литовцев расстреляет сам», и призвал рф «напасть на Литву и уничтожить литовцев».

Напомним, Латвия запретила трансляцию телеканала «Россия-РТР», потому что в его эфире Украину назвали террористическим государством