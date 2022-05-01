СБУ пресекла попытку продать бронежилеты на ₴12 миллионов, которые бесплатно должны были передать ВСУ

СБУ ликвидировала масштабную схему хищения гуманитарной помощи в виде бронежилетов, которые были предназначена украинским защитникам.

Об этом СБУ сообщила в своем Telegram.

По данным следствия, правонарушители пытались незаконно продать более тысячи бронежилетов на общую сумму более 12 миллионов гривен.

«Эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций, и через Черкасскую военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны. Вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов», - подчеркнули в сообщении.

На данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия по поиску остальных бронежилетов, а также устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к противоправной схеме.

Напомним, что ранее в Черновцах директор больницы присвоил «скорые» для ВСУ и зарабатывал на них деньги