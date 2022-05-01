Жительница Луганщины подозревается в помощи рф - добровольно заняла должность «уполномоченного по правам человека в ЛНР» и ведет подрывную деятельность

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры заочно уведомлено о подозрении так называемом «уполномоченном по правам человека в ЛНР».

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, жительница Луганской области добровольно согласилась на предложение оккупантов и заняла псевдодолжность «уполномоченного по правам человека в ЛНР».

Подозреваемая выполняет указания органа оккупационных властей «ЛНР», оказывает помощь рф и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения. Ее уведомили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины.

Согласно данным сайта так называемого «уполномоченного по правам человека в «ЛНР» эту должность заняла Виктория Сердюкова.

Напомним ГБР подозревает, что заместитель гендиректора ЧАЭС мог сдать станцию оккупантам